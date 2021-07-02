الخزانة الأمريكية تشطب أسماء

2021/07/02 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم

الجمعة، عن رفع عقوباتها عن ثلاثة

مواطنين إيرانيين.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان عنها

أن هذا الإجراء يخص المواطنين

الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس

ومهرزاد مانويل فردوس

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