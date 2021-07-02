بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط.. التربية تصدر تنويهاً مهماً

2021/07/02 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة،

تنويهاً مهماً بعد قرارها بتأجيل

امتحانات طلبة الثالث المتوسط.

وقالت التربية في بيان، إن "مدارس خارج

العراق غير مشمولة بقرار تأجيل

الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط

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