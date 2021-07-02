أبناء قضاء المقدادية يقطعون بالسرادق الطريق المؤدي الى إقليم كردستان

2021/07/02 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم أبناء قضاء المقدادية بمحافظة ديالى على قطع الطريق المؤدي الى إقليم كردستان بالسرادق، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في القضاء لساعات تجاوزت العشرين ساعة.

وهدد أبناء القضاء بالتصعيد في حال عدم منح القضاء حصته من الشبكة الوطنية، مطالبين في الوقت نفسه وازرة الكهرباء بإيجاد حل لمشكلة الصيف اللاهب، من جهتها اكدت القوات الأمنية ان التظاهر حق كفله الدستور، لكن قطع الطرق امر مرفوض لدى الجميع.

تظاهرات وقطع الطرق بين بغداد وخانقين المؤدي لإقليم كردستان من قبل اهالي المقدادية بعد نصب سرادق في تقاطع برشتة.

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