2021/07/02 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نواب من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم، واصفين ذلك بالأمر الأكثر خطورة من القنبلة الذرية.

وقالت عضو البرلمان شبال حسن، إن تغيير هذه الفقرة لها انعكاسات سلبية على المجتمع، وتجعل من الطفل فاقدا للثقة وعرضة للعنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها ، وأشارت أيضا الى ان الطفل لن يشعر بالاستقرار عندما يكون في حضانة الأب، كما أن سلب الطفل من المرأة يحطمها على كافة الصعد كون الأم أحق بحضانة الولد وتربيته .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب: منح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم أكثر خطورة من القنبلة الذرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب: منح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم أكثر خطورة من القنبلة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).