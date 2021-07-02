توضيح من التربية بشأن امتحانات الثالث المتوسط خارج العراق

2021/07/02 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن امتحانات الثالث المتوسط خارج العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المدارس الموجودة خارج العراق غير مشمولة بقرار تأجيل امتحانات الثالث المتوسط وتبقى على موعدها يوم الأحد المقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

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