2021/07/02 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تنويهاً مهماً بعد قرارها بتأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط.وقالت التربية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مدارس خارج العراق غير مشمولة بقرار تأجيل الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط”.وأكدت الوزارة، “إبقاء امتحانات مدارس الخارج على موعدها يوم الاحد المقبل الموافق الرابع من تموز الحالي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر تنويهاً مهماً بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر تنويهاً مهماً بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر تنويهاً مهماً بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).