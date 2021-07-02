غاز الجنوب للصالات يفوز على نادي شهربان باربعة اهداف مقابل هدفين

2021/07/02 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا /حقق فريق غاز الجنوب فوزا على فريق شهربان من محافظة ديالى بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على القاعة الرياضية في المقدادية ضمن دوري كرة الصالات الممتاز.وقال لطيف خلف رئيس نادي شهربان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ن فريقه قدم مباراة جيدة وتقدم بنتيجة 2-0 الا ان تراخي اللاعبين وعدم الانضباط ادى الى فقدان فوز بمتناول اليد وإهدار 3 نقاط ثمينة.وأضاف ان ادارة النادي قدمت كل سبل الدعم للفريق طيلة مسيرته في الدوري الممتاز ما يتطلب اعادة النظر وتجاوز الخلل التدريبي والاداري الذي عاناه الفريق خلال بطولة الدوري.مبينا ان فريق شهربان جاء بالمرتبة الثامنة في ترتيب دوري الصالات الممتاز، وسيخوض مباراته الاخيرة مع فريق أمانة بغداد في قاعة المقدادية لاحقا/انتهى

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