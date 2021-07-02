نائب قائد القوات البرية يناقش مع مستشارين فرنسيين التعاون العسكري والأمني في القضاء على الإرهاب

2021/07/02 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش نائب قائد القوات البرية اللواء الركن صائب عبيد محسن، مع عدد من المستشارين العسكريين الفرنسيين، التعاون العسكري والأمني في القضاء على الإرهاب .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم ان , نائب قائد القوات البرية استقبل عدداً من المستشارين العسكريين الفرنسيين وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الجيش العراقي والجيش الفرنسي بكافة المجالات أهمها التعاون العسكري والأمني في القضاء على الإرهاب ".كما جرى مناقشة بحسب البيان, التعاون المشترك في مجال التدريب وإمكانية إشراك القطعات العسكرية في التدريب، للارتقاء بهذا الجانب، وجرى أيضاً مناقشة الاستعداد القتالي للجيش العراقي "./انتهى2

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