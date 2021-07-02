كلية طب أسنان جامعة ميسان تقدم العلاج للمواطنين مجانا

2021/07/02 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت كلية الطب في جامعة ميسان، اليوم الجمعة، أن عيادتها التخصصية الاستشارية مستعدة لاستقبال المواطنين لتقديم الخدمات الطبية مجانا.وقال عميد كلية طب الأسنان بالوكالة الدكتور عادل مانع الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مركز العيادات التعليمية والاستشارية جاهزة للعمل بعد تأهيلها واستكمال جميع المستلزمات الضرورية لها"، معلنا أن "هذه العيادات مستعدة لاستقبال مواطني المحافظة كافة وتقديم الخدمات المجانية لهم من تقويم وصناعة الأسنان وتركيب الحشوات والتبييض وعلى مدار الاسبوع". وأضاف، أن "هذه العيادات الاستشارية ما هي الا انفتاح على الاوساط المجتمعية في مجالات جراحة الوجه والفك والاسنان وتعد رافدا علميا وعمليا لطلبة الكليات الطبية لما تقدمه من خدمات تعليمية وخدمية".ويذكر أن الأجهزة الطبية المتوفرة في العيادات الاستشارية هي أجهزة متطورة ومن مناشئ عالمية المانية وأن سعي العمادة مستمر نحو تقديم أفضل الخدمات للطلبة والكادر التدريسي وأبناء المحافظة.

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