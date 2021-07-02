بيان من مكتب الصدر بشأن الرسالة المنسوبة إلى وزير الكهرباء

2021/07/02 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول رسالة منسوبة لوزير الكهرباء المستقيل ماجد الامارة.

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ونقل المكتب الاعلامي للصدر عن حسن العذاري المقرب من زعيم التيار الصدري (2 تموز 2021)، إنه "تداول في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة الى وزير الكهرباء المستقيل..



وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها اوعدمها.



أمر سماحة السيد القائد الصدر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الامر".

ونفت وزارة الكهرباء صدور أي تصريح أو توجيه رسالة من قبل الوزير المستقيل، ماجد حنتوش إلى أية شخصية دينية، وذلك بعد تداول رسالة منسوبة إلى حنتوش وجهها إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت الوزارة في بيان إنه "لم يصدر مني اي تصريح او رسالة موجهة الى اية شخصية دينية او سياسية لذا اقتضى التنويه".

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