2021/07/02 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا “كوفيد-19″من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال فؤاد براني، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية في الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، إن انقطاع التيار الكهربائي وتعرض المولد الكهربائي الاحتياطي إلى عطل أدى إلى تلف 1634 جرعة من لقاحات كورونا.

وكشف براني أنه سيتم فحص كل اللقاحات للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أنه السلطات المحلية ستجلب لقاحات من ولاية قفصة، الواقعة شمال توزر، لتلقيح المواطنين.

وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من أمس الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي باجة وسليانة شمال غربي البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى تلف عدد من لقاحات كورونا في دولة عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى تلف عدد من لقاحات كورونا في دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).