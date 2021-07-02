الصدر يأمر بفتح تحقيق برسالة منسوبة لوزير الكهرباء

2021/07/02 | 18:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، بفتح تحقيق برسالة منسوبة لوزير الكهرباء يتهم فيها تيار الصدر بالتدخل في الوزارة.وقال حسن العذاري مستشار الصدر، في بيان مقتضب، ان “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة منسوبة إلى وزير الكهرباء المستقيل، وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها أو عدمها أمر سماحة السيد القائد الصدر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر”.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة نسبت لوزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، تحدثت عن قيام أشخاص ينتمون للتيار الصدري بالسيطرة على مقدرات الوزارة والتحكم بدوائرها.وفي غضون ذلك نفى وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، صدور الرسالة الموجهة للصدر منه.

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