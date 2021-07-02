2021/07/02 | 19:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الأنبار تفند ادعاء امرأة "تهجيرها" من الفلوجة إلى الجنوب: تتبع هاتفها كشف الحقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الأنبار تفند ادعاء امرأة "تهجيرها" من الفلوجة إلى الجنوب: تتبع هاتفها كشف الحقيقة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الأنبار تفند ادعاء امرأة "تهجيرها" من الفلوجة إلى الجنوب: تتبع هاتفها كشف الحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).