الحكومة تعلن عن خطط لمعالجة ازمة السكن.. تعرف عليها

2021/07/02 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفصحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، عن خطة مكونة من 3 محاور لمعالجة أزمة السكن في البلاد، فيما كشفت عن دراسة لإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تعلن عن خطط لمعالجة ازمة السكن..



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