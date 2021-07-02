م 1 / ف 16 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 - أحمد صبحى منصور

2021/07/02 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 838 سنة ثمان وثلاثين وثمانمائةشهر اللّه الحرام ( محرم ) أوله السبت‏:الصراع البحرى المملوكى الصليبى ( في ثالثه‏:‏ قدمت التجريدة المجهزة في البحر بغير طائل‏.



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خرجت وعادت بلا طائل ، كالمثل المصرى ( سالمة يا سلامة رُحنا وجينا يالسلامة ) .اضطهاد الحجاج الفرنجة القادمين للكنيسة في القدس : ......





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