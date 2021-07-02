كيف نُقيم مصداقية الاعلام العربي ودوره الوطني ..... ؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/07/02 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يُفترض أن يلعب الاعلام وتحديداً الاعلام الوطني دوراً في غاية الاهمية في حياة الشعوب ووعيها وثقافتها وفي توجهاتها السياسية وقضاياها الوطنية والتحررية ...



وتزداد اهمية الاعلام الوطني ودوره في حياة الشعوب وتحررها ووعيها ولا سيما في دول العالم الثالث التي تخوض صراعاُ مصيرياً وضاريا في مواجهة التضليل الاعلامي والهيمنة الامبريالية والعملاء والرجعيين ...



وهنا يُمكننا القول أن الاعلام عموماً بما في ذلك ا ......





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