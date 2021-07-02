الكشف عن مواعيد قرعة ومباريات دوري أبطال أوروبا

2021/07/02 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021-2022.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قرعة دور المجموعات ستقام يوم الخميس في الـ26 من أغسطس المقبل، في حين تجري قرعة دور الـ16 في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، في الـ18 من مارس.

وحتى الآن ضمن 26 فريقا التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتنضم إليهم 6 فرق تتأهل في وقت لاحق عن الملحق المؤهل.

وكشف "اليويفا" عن مواعيد الموسم المقبل بأكمله بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

- مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022:

14 و15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى.

28 و28 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية.

19 و20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة.

2 و3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة.

23 و24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة.

7 و8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة.

- مواعيد مباريات دور الـ16

15 و16/ 22 و23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8 و9/ 15و16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ16.

- مواعيد مباريات دور ربع النهائي:

5 و6 أبريل 2022 مواعيد مباريات الذهاب.

12 و13 أبريل 2022 مواعيد مباريات الإياب.

- مواعيد مباريات دور نصف النهائي:

26 و27 أبريل 2022 مواعيد مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3 و4 مايو 2022 مواعيد مباراتي إياب نصف النهائي.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الـ28 من مايو 2022 على ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية.

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