2021/07/02 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفصح مصدر مطلع في ديالى، الجمعة، عن اتفاق من 6 نقاط وضع حد مؤقت لتظاهرات خانقين المستمرة منذ يومين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا حكوميا عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي تظاهرات قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) من أجل ايجاد حلول تسهم في انهائها وفتح الطرق المغلقة بعد تصاعد وتيرة التظاهرات بشكل لافت خلال اليومين الماضيين".

واضاف المصدر، انه "تم الاتفاق على فتح الطرق وانهاء التظاهرات بشكل مؤقت مع تحديد 6 نقاط يجب تنفيذها من قبل حكومة خانقين وهي تشعيل المولدات الاهلية على مدار اليوم لمعالجة ملف الكهرباء واقالة بعض مدراء الدوائر المقصرين وتحسين ملف الطاقة وتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات بالاضافة الى اعطاء الاولوية لشباب خانقين للعمل في منفذ منذرية الحدودي".

واشار الى ان "ممثلي المتظاهرين اعطوا مهلة 10 ايام لتنفيذ مطاليبهم وبخلافه ستعود التظاهرات بشكل اوسع"، لافتا الى ان "سرادق الاعتصام بقيت امام مبنى قائممقامية خانقين حتى اللحظة على امل التنسيق مع ممثليهم ايضا لايجاد حل يرضي كل الاطراف".

وتابع، أن "كردستان قلقة من تظاهرات خانقين وساعدت في دعم ايجاد حلول للتظاهرات من خلال بعض قياداتها السياسية في الاحزاب الكردستانية"، لافتا الى ان "تصاعد وتيرة التظاهرات بشكل لافت مصدر قلق لكل الاطراف خاصة مع قرب الانتخابات القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان "قلقة".. اتفاق من 6 نقاط يضع حداً مؤقتاً لتظاهرات خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان "قلقة".. اتفاق من 6 نقاط يضع حداً مؤقتاً لتظاهرات خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).