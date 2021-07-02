محتجون يقطعون جسر النصر وسط الناصرية إحتجاجا على تردي الكهرباء

2021/07/02 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باقدام محتجين على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محتجين من اهالي الناصرية اقدموا، على قطع جسر النصر وسط المدينة، إحتجاجا على تردي الكهرباء".وانقطع التيار الكهربائي مساء أمس في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظات اقليم كردستان، الأمر الذي تبعته موجة احتجاجات في البصرة وذي قار، وديالى، وميسان، احتجاجا على تردي الكهرباء.

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