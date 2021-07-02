بالصور.. اقبال الشباب في ميسان على السباحة بنهر دجلة هرباً من حرارة الصيف اللاهبة رغم المخاطر

2021/07/02 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهدت محافظة ميسان اقبال العديد من الشباب على السباحة في نهر دجلة هرباً من حرارة الصيف اللاهبة ، رغم مخاطر هذه الظاهرة المتمثلة بالغرق.واكد عدد من الشباب ان اسعار المسابح الاهلية باهضة ولا نملك ثمنها ، مطالبين بإنشاء مسابح حكومية وتخفيض اسعار المسابح الاهلية./انتهى

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