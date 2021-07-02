مقتدى الصدر يوجّه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة رسالة وزير الكهرباء المستقيل

2021/07/02 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلن حسن العذاري احد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن توجيه الصدر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة رسالة وزير الكهرباء المستقيل.وقال العذاري في تعليق له تداول في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة الى وزير الكهرباء المستقيل.مضيفا “وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها او عدمها .أمر السيد القائد الصدر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الامر.وكان وزير الكهرباء المستقيل قد اصدر رسالة مقتضبة نسبت اليه اشار فيها بالنص “لم يصدر مني اي تصريح او رسالة موجهة الى اية شخصية دينية او سياسية لذا اقتضى التنويه..وزير الكهرباء المستقيل المهندس ماجد حنتوش الامارة./انتهى

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