كأس أوروبا.. ميركل

2021/07/02 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، عن قلقها لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة، حيث ازدادت إصابات كورونا بشكل كبير جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

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