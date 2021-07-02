ألبا يعود لتشكيلة إسبانيا ضد سويسرا

2021/07/02 | 19:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة سويسرا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).وعاد جوردي ألبا للتشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر، بعدما تواجد بديلا في المباراة الأخيرة ضد كرواتيا”.كما تواجد باو توريس في قلب الدفاع بدلا من إريك جارسيا، ولم يجر لويس […]

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