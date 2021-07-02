الرئيس الإيراني الجديد يستخدم ’طريقة عبدالمهدي’ في اختيار وزراء الكابينة!

2021/07/02 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الجمعة، نظاماً خاصاً لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، داعياً "الشعب والنخب" إلى المشاركة.

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ونقلت وكالة "مهر" الايرانية (2 تموز 2021)، عن رئيسي قوله: "الحمد لله ومع الشكر والتقدير لكل فرد من الشعب الايراني العظيم على صنعه ملحمة مجيدة من الانتخابات الرئاسية وحسن الثقة في عبدالله وخادم الشعب، وكما اوضحت من قبل فان أعضاء الحكومة وزملائي سیتم اختيارهم على أساس الجدارة وبناءً على مؤشرات مثل (الكفاءة) و (مكافحة الفساد) و (الروح الثورية) و (الشعبية).

وأضاف، "ولأنني أؤمن بشدة أنه "حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرارات، فإن معدل النجاح يرتفع، وكما وعدت، فان نظام للمشاركة العامة في تقديم أعضاء الحكومة اصبح جاهزا".

وطالب رئيسي "جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات وابناء الشعب تقديم شخص بالمؤشرات المذكورة أعلاه وعلى مستوى الحكومة الشعبية للتعريف به في هذا النظام".

وتابع، "ارجو بفضل الله عز وجل وبتأييد الشعب توظيف كل امكانيات الحكومة لايجاد حركة عظيمة لخدمة الايرانيين الاعزاء".

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