أردوغان: موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنبقى

2021/07/02 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

اليوم الجمعة، إن تركيا موجودة في ليبيا

وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط

وستبقى.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "سننتزع

حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب

في كافة بحارن

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