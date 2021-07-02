اكتشاف قارة غارقة أكبر من أستراليا تحت آيسلندا !

2021/07/02 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء قارة مخفية تحت آيسلندا،

أطلقوا عليها اسم "آيسلنديا"، يمكن أن

تمتد من غرينلاند إلى أوروبا.

ويعتقد فريق دولي من الجيولوجيين أن

"آيسلنديا" تغطي مساحة تبلغ حوالي 600000

كيلومتر مربع، ولكن عند

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