محكمة سويسرية تأمر نجل وزير في عهد القذافي بدفع 1.5 مليون دولار

2021/07/02 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سويسرا تأمر نجل وزير للنفط في عهد القذافي بدفع 1.5 مليون دولار في قضية رشوة

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