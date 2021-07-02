رئيس ايران الجديد يدعو “النخب والمثقفين” الى المشاركة بالحكومة الجديدة

2021/07/02 | 19:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أطلق الرئيس الإيراني الجديد، آية الله السيد ابراهيم رئيسي، الجمعة، نظاماً خاصاً لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، داعياً “الشعب والنخب” إلى المشاركة.ونقلت وكالة “مهر” الايرانية، عن رئيسي قوله: “الحمد لله ومع الشكر والتقدير لكل فرد من الشعب الايراني العظيم على صنعه ملحمة مجيدة من الانتخابات الرئاسية وحسن الثقة في عبدالله وخادم الشعب، وكما اوضحت من […]

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