قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مطعما وسط العاصمة مقديشو

2021/07/02 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام صومالية ووكالات مساء يوم الجمعة بأن قتلى وجرحى سقطوا في تفجير انتحاري استهدف مطعما وسط العاصمة مقديشو.

وقالت وكالة “شينخوا” إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر في أحدث انفجار يهز مقديشو مساء الجمعة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن انتحاريا فجر نفسه في مطعم بالقرب من تقاطع جوبا في منطقة شيبيس بالعاصمة مقديشو.

وقال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته “وقع انفجار عند تقاطع جبة نفذه رجل يرتدي سترة ناسفة”.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأغلقت قوات الأمن مكان الحادث وقالت إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار.

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