2021/07/02 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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