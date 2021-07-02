التربية تؤجل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة أسبوعين جراء ارتفاع درجات الحرارة

2021/07/02 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

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وعلى إثر ذلك، أجلت وزارة التربية العراقية امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة اسبوعين جراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة اسبوعين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مشيرة إلى الإعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات سيتم خلال الأيام المقبلة.

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