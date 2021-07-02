واشنطن بوست: بايدن قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات وكلاء إيران في العراق

2021/07/02 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع تأكيده أن الرئيس جو بايدن سيرد على أي هجوم للفصائل العراقية المدعومة إيرانيا في العراق.

وذكرت الصحيفة تعليقا على القصف الأخير الذي تعرضت له مواقع تابعة لفصائل عراقية على الحدود مع سوريا، ذكرت أن بايدن قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات وكلاء إيران وفقا لما صرح به المسؤول الرفيع الذي قال أيضا إن مهاجمة الأميركيين في العراق لها عواقب وخيمة.

وأوضح المسؤول أن الرد الأميركي على الفصائل العراقية جاء بهدف الردع وليس للتصعيد، لافتا إلى واشنطن حذرت طهران عبر قنوات دبلوماسية عديدة من استمرار دعم الفصائل العراقية.

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