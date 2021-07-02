2021/07/02 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تفاصيل محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، تتمكن من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد".

وأشارت إلى "تمكن القوة من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة".وكان قائد عمليات بغداد، قد أفاد للسومرية نيوز، بإحباط عملية لقصف مطار بغداد الدولي بصواريخ غراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية توضح تفاصيل محاولة استهداف ثكنة عسكرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية توضح تفاصيل محاولة استهداف ثكنة عسكرية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).