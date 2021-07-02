لحماية أبراج الطاقة.. تشكيل غرفة مشتركة بين الكهرباء والأجهزة الأمنية

2021/07/02 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته الوكالة الرسمية، إن "قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الامنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة".

وإضاف، أن "القوات الامنية بدأت بتنفيذ الخطط من خلال القيام باشراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية و طيران الجيش العراقي، مبينا أنه "تم تحديد وتشخيص الابراج والمناطق التي تم استهدافها".وأشار إلى أن "القوات الامنية بدأت بإعداد سلسلة من الإجراءات والاحتياطات التي تسهم في تحييد وتحديد مناطق مهاجمة التنظيمات الارهابية للأبراج الكهربائية".ودعا الخفاجي، المواطنين الى "التعاون مع القوات الامنية من خلال تقديم معلومات تسهم في ملاحقة العصابات الإرهابية وتتبع كل من يقوم باستهداف الطاقة الكهربائية".

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