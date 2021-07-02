بالصور.. إحباط محاولة قصف مطار بغداد بصواريخ 'غراد'

2021/07/02 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد قائد عمليات بغداد، اللواء الركن احمد سليم بهجت، اليوم الجمعة، بإحباط عملية لقصف مطار بغداد الدولي بصواريخ غراد.

وقال قائد العمليات في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللواء السادس - الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية، تمكنت من إحباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي".وبين، أن "العملية أريد لها أن تتم بصواريخ غراد عدد 10"، موضحاً أنه تم العثور على هذه المعدات في منطقة حي الجهاد ببغداد.

أدناه الصور:

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