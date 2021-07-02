غوتيريش يحضّ المغرب وبوليساريو على قبول مرشحه الـ14 لملف الصحراء

2021/07/02 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، المغرب وجبهة بوليساريو على قبول المرشح الجديد الذي سيقترحه عليهما لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، بعد أن رُفض مرشحوه ثلاث عشرة مرة.

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