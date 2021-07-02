وزير الثقافة ونظيره الإيطالي يتفقان على التعاون بأربعة ملفات

2021/07/02 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاتفق وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، مع وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني على التعاون في مجالات الأزياء والسينما والمسرح واسترداد الآثار.وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ناظم بحث مع نظيره الايطالي موضوع تبادل الخبرات بشأن تهريب الآثار، والحصول على فرص دراسة لموظفي الوزارة في إيطاليا".وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضا فكرة عقد أسبوع ثقافي عراقي في إيطاليا، وأسبوع ثقافي إيطالي في العراق"، مبينا أنه "تم "الاتفاق على التعاون في مجالات الأزياء والسينما والمسرح واسترداد الآثار".من جانبه وعد الوزير الإيطالي "بتوفير زمالات وفرص تدريب لموظفي وزارة الثقافة في مجالات كثيرة أهمها الآثار".

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