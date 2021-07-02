بيان تفصيلي من خلية الإعلام بشأن إحباط عملية استهداف مطار بغداد

2021/07/02 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، تتمكن من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد، وتتمكن من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة.===========٢ تموز ٢٠٢١

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