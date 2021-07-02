انطلاق الرحلات الجوية بين السليمانية والمانيا

2021/07/02 | 20:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت يوم الجمعة، الرحلات الجوية بين مدينتي السليمانية ودسلدورف الالمانية.

وقالت ادارة مطار السليمانية في بيان، تلقى PUKmedia: ان الرحلات الجوية بين مدينة السليمانية ودسلدورف الالمانية انطلقت اليوم، موضحة، ان رحلتين جويتين خلال اسبوع بحسب عقد مبرم بين مطار السليمانية الدولي وشركة كوندور الالمانية.

واضافت: ان الرحلات ستكون مباشرة بين السليمانية والمانيا.

PUKmedia متابعة

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