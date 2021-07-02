2021/07/02 | 20:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة معنية بحماية البيئة، يوم الجمعة،عن اسباب نفوق 4 اطنان من الاسماك بناحية قادر كرم، داعية الى تفعيل القوانين التي من شأنها حماية بيئة كوردستان.

وقال معروف مجيد رئيس منظمة " ئايندة" لحماية البيئة لـPUKmedia: ان سبب نفوق الاسماك، ادوية غسل الحيوانات، موضحا، ان الحادث اسفر عن نفوق 4 اطنان من الاسماك.

واضاف: انه وبحسب مديرية حماية الغابات، تم اعتقال 3 اشخاص على خلفية الحادث، داعيا الى تفعيل القوانين واتخاذ اجراءات صارمة لضمان حماية البيئة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوق 4 اطنان من الاسماك في قادر كرم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفوق 4 اطنان من الاسماك في قادر كرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).