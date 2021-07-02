الاعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن صواريخ تم ضبطها في بغداد

2021/07/02 | 20:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، توضيحا بشأن الصواريخ التي ضبطها في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، انه”وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، تتمكن من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد، […]

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