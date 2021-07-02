2021/07/02 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎متابعة/ المركز الخبري الوطني يتعاون مركز أبحاث علمية تدعمه الأمم المتحدة مع شركة تكنولوجيا إيطالية لاستكشاف إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة.وبدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا: تعاون بين مركز بحثي وشركة تكنولوجيا لقتل فيروس كورونا بالليزر المركز الخبري الوطني.

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