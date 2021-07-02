واشنطن تعاقب مسؤولين بميانمار وترفع عقوبات الجنائية الدولية وثلاثة إيرانيين

2021/07/02 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عقوبات على 22 مسؤولا بارزا وذويهم من ميانمار بسبب حملة تشنها الحكومة هناك على الاحتجاجات الموالية للديمقراطية بعد الانقلاب العسكري.

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