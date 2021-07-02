2021/07/02 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات بغداد تحبط عملية استهداف لمطار بغداد بـ 8 صواريخ غراد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات بغداد تحبط عملية استهداف لمطار بغداد بـ 8 صواريخ غراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).