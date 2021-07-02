الصحة النيابية لـ(واخ): “دلتا” تصيب كل البلدان المتأخرة في التلقيح

2021/07/02 | 20:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الجمعة ان” المتغيير “دلتا” يصيب كل البلدان المتأخرة في التلقيح ، مشددا على ضرورة” الاسراع في التلقيح لحماية المواطنين”.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” زيادة نسبة باعداد الإصابة في كورونا وهذه الإصابة النسبية يرجع سببها الرئيسي الى المتغيير “دلتا” من سلالة الجديدة لكورونا فايروس “، مبينا ان” كل الدلائل العلمية اثبتت هذا الموضوع “.

واكد ان” المتغيير الجديد “دلتا” يصيب كل البلدان التي كانت متأخرة في التلقيح “، مشددا على ضرورة” توعية الشعب من خلال الحكومات المحلية والسلطات التنفيذية والاعلام الى ضرورة الاتجاه الى التلقيح لحماية المواطن “.

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