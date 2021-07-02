2021/07/02 | 20:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- RT تنشر صور الصواريخ التي عثر عليها في حي سكني ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (RT تنشر صور الصواريخ التي عثر عليها في حي سكني ببغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (RT تنشر صور الصواريخ التي عثر عليها في حي سكني ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).