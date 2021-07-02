مدير ماء بغداد يرسل طلباً

2021/07/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أرسل مدير ماء بغداد رعد خيري، اليوم الجمعة، طلباً عاجلا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لحل أزمة الماء في العاصمة.

وقال خيري في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نطالب رئيس الوزراء عبر وكالتكم، بالتدخل العاجل لحل أزمة المياه التي تضرب عدد مناطق بغداد، من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مشاريع المياه المتوقفة منذ عام 2012 وفسخ العقود من الشركات وإحالتها إلى الدوائر المختصة"، مشيراً إلى أن "احدث مشروع تم افتتاحة في مناطق حزام بغداد منذ عام 1990 وهذا يعني انتهاء المدة التصميمية للمشروع".

وأضاف، أنه "في العام 2019 بلغت التخصيصات المالية لماء بغداد 9 مليارات دينار والتي تصرف لأغراض الصيانة والوقود ومواد التعقيم والتشغيل"، لافتاً إلى أنه "فوجئ بعد إقرار موازنة 2021 بتخفيض التخصيصات إلى 3 مليارات دينار".

وبين خيري، ان "الحكومة ترفض تدخلنا كجهات مستفيدة وجهات مختصة، وأن وزارة الكهرباء لم تطبق قانون الإستثناء الفعلي على المشاريع الاسيتراتيجية التي تمس حياة المواطنين".

ولفت إلى "وجود تجاوزات على خطوط الماء الرئيسية من قبل الحكومة حيث يتم الربط بعد بناء مدن جديدة دون إعلام الدوائر المختصة أو العمل على انشاء منظومات مياه جديدة خاصة بتلك المدن".

وأشار خيري إلى أنه "بحسب متابعتنا فإن وزارة الموارد المائية تعاني من الانقطاعات المستمرة بالتيار الكهربائي وهو ما يؤدي إلى تأخير تشغيل المضخات المترية من الأنهر الرئيسية إلى الأنهر الفرعية"، مضيفا أن "مناطق المحمودية في جنوب بغداد والحسينية في شمال بغداد تعاني كل سنة من أزمة مياه ولا توجد حلول حقيقة من قبل الحكومة".

وتابع أن "دائرة ماء بغداد تعمل بأقصى طاقاتها لتغذي جميع مناطق العاصمة، ولكن الطاقة المتوفرة غير كافية بسبب التوسع السكاني وبناء مدن جديدة"، مؤكداً "توفر الوقود والمولدات لتشغيل المنظومات دون انقطاع".

وبشأن خطة الطوارئ أكد خيري، "إرسال (تناكر الماء) كأحد الحلول الطارئة إلى مناطق حزام بغداد وتحويل قسم منها إلى منطقة حي العامل التي تعاني إنقطاع تام منذ 24 ساعة"، مبيناً أن "هذا الإجراء لا يلبي احتياجات المواطنين".

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