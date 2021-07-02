إحباط عملية استهداف لمطار بغداد

2021/07/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، احباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، احبطت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد".وبينت: "ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، فيما القت القبض على احد المشتبه بهم"، موضحة انه "تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة".

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