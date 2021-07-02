2021/07/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر حكومي مطلع في ديالى، الجمعة، بان طريقا ستراتيجيا اعيد فتحه امام مرور المركبات بعد مضي 8 ساعات على قطعه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" طريق بعقوبة- خانقين المار بمنطقة برشته قرب قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) اعيد فتحه قبل قليل امام مرور المركبات بعد مضي 8 ساعات على قطعه من قبل متظاهرين غاضبين بسبب سوء وتردي الخدمات وخاصة الكهرباء".

واضاف المصدر، ان "المتظاهرين الذين نصبوا سرادق اعتصام على الطريق امهلوا الجهات الحكومية حتى 10 من صباح يوم غد بالاستجابة لمطاليبهم وبخلافه ستعود التظاهرات وبقوة وستشمل طرق برية أخرى مع زيادة اكبر في الاعتصامات ورفع سقف المطاليب الشعبية".

وكان العشرات من اهالي منطقة برشته قرب المقدادية قطعوا طريق بعقوبة – خانقين الاستراتيجي بسبب تردي الكهرباء والخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح طريق استراتيجي بعد مضي 8 ساعات على قطعه بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح طريق استراتيجي بعد مضي 8 ساعات على قطعه بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).