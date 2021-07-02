العمليات المشتركة تعلن تشكيل غرفة مشتركة بين الكهرباء والأجهزة الأمنية

2021/07/02 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته الوكالة الرسمية، إن “قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الامنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة”.وإضاف، أن “القوات …

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